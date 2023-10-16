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Переход "Рафах" так и не открылся
16.10.2023 10:45 Катя Шульц

Переход "Рафах" так и не открылся

Салама Маруф, глава правительственного управления по связям с общественностью в секторе Газа, заявил, что в арабских СМИ появились материалы, которые все содержат приблизительно одну информацию - египетские власти не объявили о своем намерении открыть КПП "Рафах" сегодня, 16 октября.

В то же время Халед Заид, директор Красного Полумесяца на Северном Синае, сообщил порталу "Anadolu Network", что "грузовики с гуманитарной помощью начали двигаться из района Эль-Ариш в сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах"".

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