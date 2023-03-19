



Перед Рамаданом: указ правительства о фейерверках

Правительство приняло предложение министра труда Йоава Бен-Цура, разработанное в сотрудничестве с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, о приравнивании фейерверков ко взрывным устройствам.



Такое решение закреплено указом. Цель указа — предоставить ЦАХАЛу дополнительные ресурсы для запрета фейерверков в месяц Рамадан.



“Мы взяли на себя обязательство и выполняем его. Это важный шаг в преддверии Рамадана. Мы предоставляем силам безопасности и полиции все доступные инструменты для борьбы с терроризмом. Это четкая наша позиция в борьбе с применением оружия и взрывчатых веществ”, - говорится в заявлении правительства.



