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Перед Рамаданом: указ правительства о фейерверках
19.03.2023 15:00 Ирина Демьянова

Перед Рамаданом: указ правительства о фейерверках

Правительство приняло предложение министра труда Йоава Бен-Цура, разработанное в сотрудничестве с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, о приравнивании фейерверков ко взрывным устройствам.

Такое решение закреплено указом. Цель указа — предоставить ЦАХАЛу дополнительные ресурсы для запрета фейерверков в месяц Рамадан.

“Мы взяли на себя обязательство и выполняем его. Это важный шаг в преддверии Рамадана. Мы предоставляем силам безопасности и полиции все доступные инструменты для борьбы с терроризмом. Это четкая наша позиция в борьбе с применением оружия и взрывчатых веществ”, - говорится в заявлении правительства.

 

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