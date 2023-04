Peace Now заявило о якобы строительстве нового поселения в Иудее и Самарии

Организация по наблюдению за поселениями Peace Now сообщает, что правительство якобы создало новое поселение в самом сердце Иудеи и Самарии, дав зеленый свет проекту строительства 189 домов в незаконном аванпосте Заит Раанан.



Заит Раанан считается районом поселения Тальмон в центральной части Иудеи и Самарии, хотя их разделяет 2,5 км.



Согласно сообщению Peace Now, проект был одобрен на закрытом заседании Высшего подкомитета по планированию гражданской администрации в феврале, сообщает Peace Now.



“Создание новых поселений по соседству с существующими является привычным методом правительства и делается для того, чтобы уменьшить критику, как международную, так и местную”, — говорится в заявлении группы.



Cообщается, что 189 домов якобы будут располагаться на 50 акрах земли, которые были конфискованы государством в соответствии с заочным законодательством о собственности. По данным Peace Now, эта земля изначально принадлежала палестинским фермерам из близлежащих деревень Рас Каркар и Дейр Аммар.



"С политической точки зрения, создание поселения Заит Раанан является частью плана по созданию "блока поселений" в районе, прилегающем к Рамалле с запада, с целью помешать расширению палестинского города и других палестинских деревень и поселков вокруг этого района. Практически, блок создает палестинские анклавы, окруженные поселениями почти со всех сторон, что негативно сказывается на развитии палестинцев и доступе к их землям", - говорится в сообщении организации Peace Now.