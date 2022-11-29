



Патруль ЦАХАЛа подвергся нападению возле Хеврона



Два джипа ЦАХАЛа, которые находились в оперативном патрулировании в районе региональной дивизии Эцион застряли в ночь с понедельника на вторник в деревне Бейт-Омер недалеко от Хеврона из-за технической неисправности.



Десятки палестинцев забросали патруль камнями и самодельными взрывными устройствами. В результате ответного огня 9 нападавших получили огнестрельные ранения, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили представители здравоохранения ПА.



Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что среди израильских солдат пострадавших нет. Транспортным средствам нанесен незначительный ущерб. Происшествие расследуется.