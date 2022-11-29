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Патруль ЦАХАЛа подвергся нападению возле Хеврона
29.11.2022 06:05 Евгения Маркова

Патруль ЦАХАЛа подвергся нападению возле Хеврона


Два джипа ЦАХАЛа, которые находились в оперативном патрулировании в районе региональной дивизии Эцион застряли в ночь с понедельника на вторник в деревне Бейт-Омер недалеко от Хеврона из-за технической неисправности.

Десятки палестинцев забросали патруль камнями и самодельными взрывными устройствами. В результате ответного огня 9 нападавших получили огнестрельные ранения, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили представители здравоохранения ПА.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что среди израильских солдат пострадавших нет. Транспортным средствам нанесен незначительный ущерб. Происшествие расследуется.

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