



Палестинскому подростку предъявят обвинение за стрельбу в Восточном Иерусалиме

Прокуратура заявила в четверг, что 15-летнему палестинскому подростку будет предъявлено обвинение в террористической стрельбе в прошлом месяце, в результате которой двое израильтян были ранены в районе Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме.



Согласно заявлению прокуратуры, подозреваемый открыл огонь по автомобилю мужчины в упор из самодельного автомата “Карло”. По словам прокуроров, в какой-то момент оружие дало сбой, и террорист скрылся, выбросил оружие и пошел в школу.



Подросток был задержан во время рейда в Шхеме менее чем через сутки и доставлен в ШАБАК для допроса.



В прошлом месяце ЦАХАЛ заявил, что подозреваемый, житель лагеря беженцев Аскар недалеко от Шхема, признался в причастности к стрельбе во время своего первого допроса.