



Палестинский подросток-террорист убит во время перестрелки в городе Шхем

Рано утром во вторник в городе Шхем на севере Западного берега произошли военные столкновения между израильскими войсками и боевиками террористической группировки Львиное логово.



По данным Армии обороны Израиля, палестинский боевик стрелял по солдатам, действующим в Шхем. Израильские силы открыли ответный огонь. По данным министерства здравоохранения Палестинской автономии, 17-летний Хамза Амджад аль-Ашкар был смертельно ранен выстрелом в голову.



На изображениях, которые появились в сети, видно, как подросток размахивает автоматической винтовкой, что указывает на его возможную принадлежность к местной вооруженной группировке. Базирующаяся в городе Шхем террористическая группировка Львиное логово заявила, что открыла огонь по израильским силам.



Кроме того, в других районах Западного берега израильские военные в ходе ночных рейдов задержали девять разыскиваемых палестинцев и захватили несколько единиц оружия.



По словам военных, во время столкновений и ночных рейдов израильские солдаты не пострадали.