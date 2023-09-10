



Палестинский подросток, бросивший зажигательную бомбу, застрелен возле КП в ПА

Палестинский подросток, который бросил коктейль Молотова в армейский пост в ПА, был застрелен вечером 9 сентября. Об этом сообщает ЦАХАЛ и представители палестинского здравоохранения.



Минздрав ПА сообщил, что 16-летний Милад Мунзир аль-Рааи был смертельно ранен в спину у входа в лагерь беженцев Аль-Аруб, расположенный между Хевроном и Бейт-Лехемом.



По данным ЦАХАЛа несколько палестинцев бросили зажигательные бомбы в военных, находившихся на посту недалеко от Аль-Аруба.



“Солдаты ЦАХАЛа ответили средствами разгона беспорядков и боевой стрельбой”, – заявила армейская пресс-служба. “По крайней мере один подозреваемый был ранен”.



Сообщается также, что во время инцидента ни один израильский солдат не пострадал.