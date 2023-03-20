



Главный инженер Исламского джихада убит в ходе израильской атаки в Сирии

Базирующаяся в секторе Газа террористическая группировка "Палестинский исламский джихад" в воскресенье утром заявила, что один из ее старший инженеров был убит Израилем в Сирии.



В заявлении военного крыла ПИД, "Бригад аль-Кудс", говорится, что 31-летний Али Рамзи аль-Асвад был застрелен "агентами сионистского врага" в районе Дамаска. Террористическая группировка заявила, что аль-Асвад был "лидером" организации и инженером.



ПИД охарактеризовала смерть аль-Асвада как "трусливое убийство, несущее отпечатки пальцев сионистского врага".



Других подробностей предполагаемого убийства не поступало. Сирийские СМИ сообщили, что инцидент произошел в пригороде Дамаска Кудсая.



Террористическая группировка заявила, что семья аль-Асвад происходит из Хайфы и поселилась в лагере беженцев в Сирии после израильской войны за независимость 1948 года. В ПИД заявили, что он присоединился к группе и работал инженером, а затем стал старшим командиром.



"Мы возлагаем ответственность за это преступление на сионистского врага", — заявила ПИД, пообещав дать ответ.

