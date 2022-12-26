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Палестинский чиновник: "Израиль заменяет мир аннексией"
26.12.2022 19:26 Ольга Белозерова

Палестинский чиновник: "Израиль заменяет мир аннексией"

Ахмад Мадждалани, член исполнительного комитета "Организации освобождения Палестины" (ООП) заявил, что новое израильское правительство, сформированное Биньямином Нетаниягу, заменяет мир и решение о создании двух государств аннексией и поселениями.

Об этом сообщает CGTN.

По словам Мадждалани, мирный процесс и вариант решения о создании двух государств "больше не стоят на повестке дня нового израильского правительства".

Он добавил, что крайне правое правительство "заменило как мирный процесс на Ближнем Востоке, так и решение о создании двух государств для урегулирования конфликта аннексией, поселением и этническими чистками". 
 

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