



Палестинский чиновник: "Израиль заменяет мир аннексией"

Ахмад Мадждалани, член исполнительного комитета "Организации освобождения Палестины" (ООП) заявил, что новое израильское правительство, сформированное Биньямином Нетаниягу, заменяет мир и решение о создании двух государств аннексией и поселениями.



Об этом сообщает CGTN.



По словам Мадждалани, мирный процесс и вариант решения о создании двух государств "больше не стоят на повестке дня нового израильского правительства".



Он добавил, что крайне правое правительство "заменило как мирный процесс на Ближнем Востоке, так и решение о создании двух государств для урегулирования конфликта аннексией, поселением и этническими чистками".

