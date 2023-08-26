



Палестинский боевик скончался от ран после столкновения с ЦАХАЛ в Дженине

Официальное информационное агентство Палестинской автономии сообщило в субботу, что 20-летний член террористической группировки скончался через месяц после ранения в ходе столкновений во время израильского военного рейда в Дженини, пишет The Times of Israel.



Информационное агентство WAFA сообщило, что Эззедин Канан из города Джаба недалеко от Дженина был ранен в голову 3 июля.



Ответвление светской националистической партии президента ПА Махмуда Аббаса "Фатх", "Бригада мучеников Аль-Аксы", назвало Канана одним из своих “самых яростных бойцов” и пообещало отомстить за его потерю. Вооруженные боевики в масках окружили траурную процессию по Кaнану.



В результате смерти Кaнана общее число убитых в ходе того рейда достигло 14 человек.



Армия заявила, что нанесла серьезный ущерб террористическим организациям в лагере беженцев в Дженине и что во время рейда она конфисковала тысячи единиц оружия, материалов для изготовления бомб и тайники с деньгами.



