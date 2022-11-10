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Палестинские журналисты пожаловались ООН на Израиль
10.11.2022 19:20 Алина Груднева

Палестинские журналисты пожаловались ООН на Израиль

Палестинские журналисты обвинили Израиль в ведении "широкомасштабной войны" против них.

 
Соответствующее заявление было сделано во время слушаний в специальном комитете ООН.
 
"Израиль преследует палестинских журналистов в рамках системной политики, направленной на то, чтобы заглушить голоса палестинцев и заставить нас замолчать. Мы, палестинские журналисты, подвергаемся не только злоупотреблениям и нарушениям, но и широкомасштабной войне ", — сказал президент Синдиката палестинских журналистов Насер Абубакер.
 
По его словам, что с 2000 года около 50 палестинских журналистов были убиты, выполняя свою работу, и "никто не был привлечен к ответственности".

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