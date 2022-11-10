



Палестинские журналисты пожаловались ООН на Израиль

Палестинские журналисты обвинили Израиль в ведении "широкомасштабной войны" против них.

Соответствующее заявление было сделано во время слушаний в специальном комитете ООН.

"Израиль преследует палестинских журналистов в рамках системной политики, направленной на то, чтобы заглушить голоса палестинцев и заставить нас замолчать. Мы, палестинские журналисты, подвергаемся не только злоупотреблениям и нарушениям, но и широкомасштабной войне ", — сказал президент Синдиката палестинских журналистов Насер Абубакер.

По его словам, что с 2000 года около 50 палестинских журналистов были убиты, выполняя свою работу, и "никто не был привлечен к ответственности".