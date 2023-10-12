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Палестинские женщины и дети покидают деревни у израильских поселений
12.10.2023 11:19 Аркадий Бочаровский

Палестинские женщины и дети покидают деревни у израильских поселений


Депутат Кнессета от партии Ликуд Авихай Барон дал интервью радио Галей Исраэль.

Среди прочего, Барон говорил о возможных беспорядках в пятницу, 13 октября. ХАМАС в социальных сетях подстрекает к восстанию арабов в Иудее и Самарии, и в Израиле.

Барон сказал, что в ряде палестинских деревень женщины и дети уезжают - возможно, что речь идет о подготовке к завтрашним столкновениям.

Барон сказал: "Мы все это видим и принимаем соответствующие меры”.

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