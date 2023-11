Палестинские женщины: "Это все из-за этих собак ХАМАС!"

В одном из последних выпусков BBC мы можем услышать, как палестинская женщина плачет и говорит правду.



"Это все из-за этих собак ХАМАС!" - кричит она. Но обратите внимание, как быстро ее заставляют замолчать.



ХАМАС не позволяет им говорить правду, потому что это разрушит их пропаганду.



In one of the latest BBC latest released segment, we can hear a Palestinian woman cry and tell the truth. But note how fast the people silence her.



Hamas doesn't allow them to tell the truth because it would destroy their propaganda. pic.twitter.com/OsBqwGzm7K