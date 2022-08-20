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Палестинские заключенные объявят бессрочную голодовку
20.08.2022 17:07 Ольга Белозерова

Палестинские заключенные объявят бессрочную голодовку

Палестинцы, содержащиеся в израильских тюрьмах, планируют объявить бессрочную массовую голодовку в знак  протеста против "репрессивных мер израильского режима".

Об этом сообщает иранское издание Tasnim со ссылкой на заявление "Клуба палестинских заключенных". 

В заявлении говорится, что несколько заключенных начнут голодовку в понедельник и среду, а затем объявят массовую забастовку во всех израильских тюрьмах.

Отмечается, что  в качестве первого шага заключенные откажутся выходить на проверки безопасности в течение этой недели.

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