



Палестинские заключенные объявят бессрочную голодовку

Палестинцы, содержащиеся в израильских тюрьмах, планируют объявить бессрочную массовую голодовку в знак протеста против "репрессивных мер израильского режима".



Об этом сообщает иранское издание Tasnim со ссылкой на заявление "Клуба палестинских заключенных".



В заявлении говорится, что несколько заключенных начнут голодовку в понедельник и среду, а затем объявят массовую забастовку во всех израильских тюрьмах.



Отмечается, что в качестве первого шага заключенные откажутся выходить на проверки безопасности в течение этой недели.