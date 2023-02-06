



Палестинские власти отказываются возобновлять координацию в сфере безопасности

ПА не намерена возобновлять сотрудничество с Израилем в сфере безопасности, несмотря на давление со стороны США и других западных стран. Согласно заявлению официальных лиц, "палестинское руководство решило не поддаваться угрозы и будет продолжать принимать меры, направленные на обеспечение защиты палестинцев".



Васель Абу Юсеф, член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины, заявил радио «Голос Палестины», что решение палестинских властей заключается в том, чтобы самим «продолжать определять отношения с оккупирующим государством, прекратить координацию в области безопасности, не поддаваться израильским угрозам и принять меры, направленные на обеспечение защиты нашего народа».



Напомним, что 26 января в Рамалле объявил о прекращении координации в сфере безопасности с Израилем после контртеррористического рейда израильских военных в Дженине. Тогда были убиты 10 палестинцев, в том числе 9 вооруженных боевиков и одно гражданское лицо. ПА намерена подать еще одну жалобу в Совет Безопасности ООН и Международный уголовный суд по поводу этого рейда.

