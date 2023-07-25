



Палестинские террористы ликвидированы при попытке нападения из машины

Утром во вторник, 25 июля, военные ЦАХАЛа застрелили трех палестинских террористов, пытавшихся открыть огонь по израильским силам недалеко от Шхема в ПА.



По данным АОИ, автомобиль с тремя вооруженными людьми въехал в район недалеко от Шхем, из него вышел вооруженный мужчина и начал стрелять по находившимся там солдатам.



Солдаты 603-го саперного батальона ЦАХАЛа убили всех троих на месте. Затем они конфисковали три единицы огнестрельного оружия М-16, пистолет и другое военное снаряжение.



Среди израильских сил потерь нет.

