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Палестинские террористы ликвидированы при попытке нападения из машины
25.07.2023 09:44 Наталья Богинская

Палестинские террористы ликвидированы при попытке нападения из машины

Утром во вторник, 25 июля, военные ЦАХАЛа застрелили трех палестинских террористов, пытавшихся открыть огонь по израильским силам недалеко от Шхема в ПА.

По данным АОИ, автомобиль с тремя вооруженными людьми въехал в район недалеко от Шхем, из него вышел вооруженный мужчина и начал стрелять по находившимся там солдатам. 

Солдаты 603-го саперного батальона ЦАХАЛа убили всех троих на месте. Затем они конфисковали три единицы огнестрельного оружия М-16, пистолет и другое военное снаряжение.

Среди израильских сил потерь нет. 
 

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