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Палестинские СМИ: некоторым мусульманам запретили вход на Храмовую гору
09.04.2023 07:15 Ирина Демьянова

Палестинские СМИ: некоторым мусульманам запретили вход на Храмовую гору

На фоне нарастающей напряженности палестинские СМИ сообщают, что израильские силы не позволили некоторым верующим-мусульманам добраться до Храмовой горы для совершения молитвы в Рамадан, и что вместо этого они проводят молитвы на улице.

Некоторые непроверенные сообщения указывают на то, что сотни людей, которые в течение многих часов забаррикадировались внутри мечети Аль-Акса, вновь открыли ворота мечети.

Тем не менее, еще неизвестно, удастся ли избежать столкновений сегодня утром, поскольку евреи собираются посетить святое место и в Иерусалиме, а у соседней Стены плача ожидаются мессы для традиционных молитв священнического благословения на Пасху.


 

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