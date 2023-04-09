



Палестинские СМИ: некоторым мусульманам запретили вход на Храмовую гору

На фоне нарастающей напряженности палестинские СМИ сообщают, что израильские силы не позволили некоторым верующим-мусульманам добраться до Храмовой горы для совершения молитвы в Рамадан, и что вместо этого они проводят молитвы на улице.



Некоторые непроверенные сообщения указывают на то, что сотни людей, которые в течение многих часов забаррикадировались внутри мечети Аль-Акса, вновь открыли ворота мечети.



Тем не менее, еще неизвестно, удастся ли избежать столкновений сегодня утром, поскольку евреи собираются посетить святое место и в Иерусалиме, а у соседней Стены плача ожидаются мессы для традиционных молитв священнического благословения на Пасху.





