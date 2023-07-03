



Палестинские СМИ: Израиль угрожает взорвать мечеть, где укрылись боевики

Палестинские СМИ сообщают, что израильские силы угрожают взорвать мечеть в городе Дженин, где скрывается несколько боевиков, вступающих в столкновения с израильскими силами.



Ранее Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар беспилотником по боевикам возле мечети, которые стреляли по израильским военным.



Палестинские СМИ также утверждают, что силы ЦАХАЛ обстреляли автомобиль в Дженине. Других подробностей об инциденте нет.



