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Палестинские СМИ: Израиль угрожает взорвать мечеть, где укрылись боевики
03.07.2023 16:15 Ирина Демьянова

Палестинские СМИ: Израиль угрожает взорвать мечеть, где укрылись боевики

Палестинские СМИ сообщают, что израильские силы угрожают взорвать мечеть в городе Дженин, где скрывается несколько боевиков, вступающих в столкновения с израильскими силами.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар беспилотником по боевикам возле мечети, которые стреляли по израильским военным.

Палестинские СМИ также утверждают, что силы ЦАХАЛ обстреляли автомобиль в Дженине. Других подробностей об инциденте нет.

 

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