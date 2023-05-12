



Палестинские источники: переговоры в Каире находятся на последней стадии

Палестинские источники утверждают, что переговоры о прекращении огня в Каире находятся на последней стадии.



Об этом сообщает 13 канал.



"Прорыв достигнут. Намерение Египта состоит в том, чтобы к сегодняшней ночи достичь соглашения, которое немедленно прекратит боевые действия и восстановит мир", - сказали источники.



По их словам, соглашение еще не достигнуто, на переговоры идут в "положительном направлении".



В свою очередь, источник в "Исламском джихаде" сообщил "Аль-Джазира", что ближайшие несколько часов "важны с точки зрения достижения соглашения".

