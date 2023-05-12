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Палестинские источники: переговоры в Каире находятся на последней стадии
12.05.2023 12:09 Алина Груднева

Палестинские источники: переговоры в Каире находятся на последней стадии

Палестинские источники утверждают, что переговоры о прекращении огня в Каире находятся на последней стадии.

Об этом сообщает 13 канал.

"Прорыв достигнут. Намерение Египта состоит в том, чтобы к сегодняшней ночи достичь соглашения, которое немедленно прекратит боевые действия и восстановит мир", - сказали источники.

По их словам, соглашение еще не достигнуто, на переговоры идут в "положительном направлении".

В свою очередь, источник в "Исламском джихаде" сообщил "Аль-Джазира", что ближайшие несколько часов "важны с точки зрения достижения соглашения".
 

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