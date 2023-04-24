



Палестинские боевики предостерегают Израиль от целенаправленных убийств лидеров

Лидеры палестинских группировок в Газе, Сирии и Ливане обеспокоены тем, что Израиль может возобновить свою политику целенаправленных убийств в ответ на недавнюю волну терактов, пишет jpost.



Палестинские источники сообщили, что несколько лидеров поддерживаемого Ираном ХАМАСа и Палестинского исламского джихада (PIJ) “приняли беспрецедентные меры предосторожности” в свете неподтвержденных сообщений в израильских СМИ о возобновлении политики убийств.



Террористические группировки считают, что лидер ХАМАСа в Газе Яхья Синвар и Салих Арури, заместитель председателя политбюро группировки, находятся в главе израильского списка целенаправленных убийств.



Синвар отвечает за наращивание военного потенциала ХАМАСа в Газе в рамках подготовки к следующему раунду боевых действий с Израилем.



Арури, который в настоящее время базируется в Ливане, как сообщается, несет ответственность за серию террористических атак против израильских гражданских лиц и солдат в Иудее и Самарии. Говорят также, что он отвечает за координацию между ХАМАСом и Хизбаллой, террористической марионеткой Ирана в Ливане.



В публичных заявлениях за последние 24 часа представители ХАМАС и PIJ предупреждали, что возврат к политике целенаправленных убийств приведет к еще большему насилию.



Веб-сайты, связанные с ХАМАСом, цитируют Арури, который сказал, что он не воспринимает легкомысленно разговоры в Израиле об убийстве высокопоставленных лидеров палестинских террористических группировок.



“Мы не недооцениваем угрозы оккупации, но мы не боимся и будем реагировать, — сказал Арури. - Мы не исключаем, что [израильский] противник может в любой момент осуществить агрессию. Мы не приемлем никакой агрессии против ХАМАСа или любого палестинца”.



Представитель ХАМАС Абдель Латиф аль-Кану сказал, что разговоры об убийстве лидеров палестинских группировок появились в контексте внутренних дебатов внутри Израиля. Он сказал, что палестинские группировки готовы ответить на любую израильскую “агрессию” более чем на одном фронте.



Хазем Касем, другой представитель ХАМАС, сказал, что разговоры о преследовании лидеров палестинских группировок направлены на “укрепление” имиджа Израиля после недавних террористических атак. Он добавил, что реакция палестинских группировок на любые “идиотские” действия Израиля будет “намного масштабнее”, чем ожидал Израиль. “Палестинский народ не боится таких угроз и продолжит свою законную борьбу против оккупации”, — предупредил Касем.



Представитель PIJ Тарек Силми также заявил, что его группа не боится угроз убийства высокопоставленных террористов. “Политика убийств не изменит правил взаимодействия с сионистским врагом, — заявил Силими. - Угрозы совершить убийства — это неудачная попытка Израиля восстановить сдерживающую силу”.



Представитель PIJ предупредил, что Израиль заплатит “высокую цену”, если возобновит политику целенаправленных убийств.



Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) ООП заявил, что угрозы убить “лидеров и символы палестинского сопротивления” только усилят поддержку “сопротивления“ палестинским народом.



Организация предупредила, что палестинские группировки отреагируют на любое “преступление” Израиля. Он также призвал все палестинские группировки и их лидеров принять меры предосторожности и оставаться в состоянии повышенной готовности, чтобы сорвать все израильские “схемы” против палестинцев.



