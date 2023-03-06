



Палестинская администрация пытается остановить новую группировку в Самарии

Силы безопасности Палестинской автономии работают над предотвращением действий новой вооруженной группировки в городе Тулькарм в Самарии, заявил в понедельник высокопоставленный палестинский чиновник. Члены новой группы “Тулькармский батальон быстрого реагирования” впервые появились на публике две недели назад после операции израильских сил безопасности против боевиков “Львиного логова”.



Аналогичные вооруженные группировки действовали в прошлом году в Шхеме и Дженине под названиями “Наблусский батальон”, “Балатский батальон” и “Дженинский батальон”. Группы состоят из нескольких сотен боевиков, большинство из которых связаны с правящей фракцией ФАТХ, Палестинским исламским джихадом и ХАМАС.



Появление вооруженной группировки в относительно спокойном городе Тулькарм обеспокоило некоторых местных жителей и палестинских официальных лиц в Рамалле. Новая группировка, по словам местных жителей, названа в честь Раеда аль-Карми, видного боевика ФАТХ из Тулькарма, убитого Израилем в 2002 году. Карми обвиняли в причастности к серии терактов, унесших жизни не менее 10 израильтян во время Второй интифады.



После операции ЦАХАЛа в Шхеме, в результате которой было убито 11 палестинцев, в том числе несколько боевиков, группировка из Тулькарма взяла на себя ответственность за три обстрела солдат и военных объектов, разместив в социальных сетях посты, в которых пообещала продолжить борьбу с Израилем.



Палестинские силы безопасности приняли оперативные меры, чтобы помешать членам группировки “Тулькарм” закрепиться в городе и его окрестностях. Сотрудники службы безопасности ПА провели обыск в доме подозреваемого лидера группы, однако ему удалось скрыться. Израильские силы безопасности также предприняли безуспешную попытку задержать его. Трое других подозреваемых в поддержке новой вооруженной группы, были арестованы Службой превентивной безопасности ПА на прошлой неделе.



“Мы не потерпим анархии и беззакония в Тулькарме”, – заявил чиновник ПА. “Любой, кто нарушает закон или угрожает жителям и палестинским силам безопасности, будет арестован и наказан”.