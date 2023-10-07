



Палестинская автономия обвинила Израиль в терроризме ХАМАСа

На фоне кровавой бойни в Израиле министерство иностранных дел ПА опубликовало заявление, в котором обвинило еврейское государство в терроризме ХАМАС.



“Отказ Израиля от подписанных соглашений и несоблюдение резолюций международной законности привели к разрушению мирного процесса и отсутствию решения палестинского вопроса после 75 лет страданий и перемещений”, – заявили в министерстве.



“Продолжение политики двойных стандартов, молчание международного сообщества в отношении преступных и расистских действий израильских оккупационных сил против палестинского народа, а также продолжение несправедливости и угнетения, которым подвергается палестинский народ, являются причиной взрывоопасная ситуация и отсутствие мира и безопасности в регионе”, – считают в ведомстве.



“Мир требует справедливости, свободы и независимости нашего палестинского народа, возвращения беженцев и полного выполнения резолюций международного права”, – добавили в министерстве.



Палестинцы по всей Иудее и Самарии праздновали резню израильтян, многие раздавали детям конфеты.

