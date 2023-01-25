



Палестинец застрелен при нападении с ножом на армейский пост в Самарии – ЦАХАЛ

По словам военных и местных властей, палестинец, который попытался нанести удар солдатам на севере Самарии в среду утром, был застрелен. По данным ЦАХАЛ, палестинец, вооруженный ножом, подошел к армейскому посту на шоссе 55 возле населенного пункта Кдумим и попытался напасть на солдат.



“Террорист был нейтрализован прибывшими на место силами”, – сообщили в ЦАХАЛе. Местные силовики заявили, что подозреваемый был убит. Военные заявили, что в результате инцидента никто из солдат не пострадал.



Предполагаемое нападение произошло на фоне резкого роста напряженности в ПА в ходе продолжения антитеррористического наступления ЦАХАЛа. В результате операции было арестовано более 2500 человек, и погибло 190 палестинцев, многие из них – во время нападений или во время столкновений с силами безопасности.