



Палестинец убит военными ЦАХАЛа при попытке автомобильного тарана вблизи Шхема

Один палестинец был убит израильскими войсками, а другой – ранен и арестован в результате предполагаемой попытки автомобильного тарана в ПА поздно вечером в пятницу, 21 июля. Об этом сообщили представители палестинского здравоохранения и израильские военные.



По данным ЦАХАЛа, автомобиль, принадлежащий палестинцам, с ускорением направился к военным, проводившим “активную деятельность” в деревне Себастия недалеко от Шхема.



“Силы открыли ответный огонь по двум подозреваемым в машине”, – заявили в ЦАХАЛе, назвав инцидент попыткой тарана.



По данным военных, водитель был “нейтрализован”, а второй палестинец в машине был ранен и задержан. Солдаты ЦАХАЛа в результате инцидента не пострадали.



Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что водитель автомобиля, 18-летний Фаузи Хани Мухлафа, был доставлен в больницу Рафидия в Шхеме, где врачи констатировали его смерть. Официальное информационное агентство ПА Wafa идентифицировало раненого и задержанного палестинца как Мухаммада Омара Мухаймера.



На кадрах, распространенных в интернете, видны десятки пулевых отверстий на машине, в которой находились палестинцы.