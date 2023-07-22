Палестинец убит военными ЦАХАЛа при попытке автомобильного тарана вблизи Шхема
Один палестинец был убит израильскими войсками, а другой – ранен и арестован в результате предполагаемой попытки автомобильного тарана в ПА поздно вечером в пятницу, 21 июля. Об этом сообщили представители палестинского здравоохранения и израильские военные.
По данным ЦАХАЛа, автомобиль, принадлежащий палестинцам, с ускорением направился к военным, проводившим “активную деятельность” в деревне Себастия недалеко от Шхема.
“Силы открыли ответный огонь по двум подозреваемым в машине”, – заявили в ЦАХАЛе, назвав инцидент попыткой тарана.
По данным военных, водитель был “нейтрализован”, а второй палестинец в машине был ранен и задержан. Солдаты ЦАХАЛа в результате инцидента не пострадали.
Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что водитель автомобиля, 18-летний Фаузи Хани Мухлафа, был доставлен в больницу Рафидия в Шхеме, где врачи констатировали его смерть. Официальное информационное агентство ПА Wafa идентифицировало раненого и задержанного палестинца как Мухаммада Омара Мухаймера.
На кадрах, распространенных в интернете, видны десятки пулевых отверстий на машине, в которой находились палестинцы.
#شاهد المركبة التي استشهد بها شاب واعتقال أخر بعد إطلاق النار عليها من قبل جيش الاحتلال في منطقة سبسطية. pic.twitter.com/cRC67JljHO— Newpress | نيو برس (@NewpressPs) July 21, 2023