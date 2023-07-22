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Палестинец убит военными ЦАХАЛа при попытке автомобильного тарана вблизи Шхема
22.07.2023 07:22 Наталья Богинская

Палестинец убит военными ЦАХАЛа при попытке автомобильного тарана вблизи Шхема

Один палестинец был убит израильскими войсками, а другой – ранен и арестован в результате предполагаемой попытки автомобильного тарана в ПА поздно вечером в пятницу, 21 июля. Об этом сообщили представители палестинского здравоохранения и израильские военные.

По данным ЦАХАЛа, автомобиль, принадлежащий палестинцам, с ускорением направился к военным, проводившим “активную деятельность” в деревне Себастия недалеко от Шхема.

“Силы открыли ответный огонь по двум подозреваемым в машине”, – заявили в ЦАХАЛе, назвав инцидент попыткой тарана.

По данным военных, водитель был “нейтрализован”, а второй палестинец в машине был ранен и задержан. Солдаты ЦАХАЛа в результате инцидента не пострадали.

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что водитель автомобиля, 18-летний Фаузи Хани Мухлафа, был доставлен в больницу Рафидия в Шхеме, где врачи констатировали его смерть. Официальное информационное агентство ПА Wafa идентифицировало раненого и задержанного палестинца как Мухаммада Омара Мухаймера. 

На кадрах, распространенных в интернете, видны десятки пулевых отверстий на машине, в которой находились палестинцы.

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