Новости » Арабо-израильский конфликт
Палестинец убит в столкновениях с ЦАХАЛом возле Шхема – видео
21.08.2023 20:11 Евгения Маркова

Палестинец убит в столкновениях с ЦАХАЛом возле Шхема – видео

Палестинец был убит в ходе столкновений между израильскими войсками и палестинцами в городе Бейта недалеко от Шхема.

На видео, распространенном палестинскими СМИ, видно, как мужчину застрелили, когда он убегал от израильских военных. По сообщениям палестинских СМИ, мужчина по имени Амид аль-Джагуб скончался от полученных ран.

Палестинский Красный Полумесяц сообщает, что еще семь палестинцев получили ранения в ходе столкновений в Бейте.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы