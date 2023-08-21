Палестинец убит в столкновениях с ЦАХАЛом возле Шхема – видео
Палестинец был убит в ходе столкновений между израильскими войсками и палестинцами в городе Бейта недалеко от Шхема.
На видео, распространенном палестинскими СМИ, видно, как мужчину застрелили, когда он убегал от израильских военных. По сообщениям палестинских СМИ, мужчина по имени Амид аль-Джагуб скончался от полученных ран.
Палестинский Красный Полумесяц сообщает, что еще семь палестинцев получили ранения в ходе столкновений в Бейте.
#شاهد لحظة إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس. pic.twitter.com/BZgTQ2Ri4K— Newpress | نيو برس (@NewpressPs) August 21, 2023