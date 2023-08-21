



Палестинец убит в столкновениях с ЦАХАЛом возле Шхема – видео

Палестинец был убит в ходе столкновений между израильскими войсками и палестинцами в городе Бейта недалеко от Шхема.



На видео, распространенном палестинскими СМИ, видно, как мужчину застрелили, когда он убегал от израильских военных. По сообщениям палестинских СМИ, мужчина по имени Амид аль-Джагуб скончался от полученных ран.



Палестинский Красный Полумесяц сообщает, что еще семь палестинцев получили ранения в ходе столкновений в Бейте.