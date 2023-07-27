



Палестинец при попытке бегства врезался в джип ЦАХАЛа

Вечером, 27 июля, в Гуш-Эционе произошел подозрительный инцидент с участием палестинца.



По данным Армии обороны Израиля, военные остановили подозрительный автомобиль рядом с перекрестком.



"Подозреваемый палестинец, находившийся в автомобиле, попытался скрыться с места происшествия и врезался в машину ЦАХАЛа", - сказано в сообщении.



По словам военных, подозреваемый получил ранения. Его госпитализировали для оказания помощи. Джип ЦАХАЛа получил повреждения. Информация о пострадавших среди бойцов не поступала.