Новости » Арабо-израильский конфликт
Палестинец, подозреваемый в нападении на солдата в Хавара, сдался
01.06.2023 21:12 Евгения Маркова

Палестинец, подозреваемый в нападении на солдата в Хавара, сдался

По словам военных, палестинский мужчина, который 21 мая совершил нападение на автомобиль в городе Хавара, ранив солдата, сдался через два дня.

По данным ЦАХАЛ, 34-летний Наим Дарас Хассан Дарас, житель Рамаллы, 23 мая сдался израильским силам безопасности.

Во время нападения Дарас “ускорился и врезался” в солдата, ранив его, прежде чем скрыться с места происшествия. Солдат был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

ЦАХАЛ сообщает, что Дараса допрашивает ШАБАК по поводу предполагаемого нападения.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы