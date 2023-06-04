



Палестинец из Газы обвиняется в переводе миллионов “Исламскому джихаду”

Прокуратура выдвинула обвинения против палестинца из Газы по подозрению в том, что он перевел миллионы шекелей террористической группировке “Исламский джихад”, незаконно проживая в Израиле.



По данным прокуратуры, Насим Насер начал осуществлять денежные переводы и выплаты долгов в 2019 году от имени других рабочих из Газы, нелегально находящихся в Израиле, проживая в Нацерете. Год спустя боевик ХАМАС согласился работать с Насером, чтобы перевести деньги лидерам “Исламского джихада” в город Дженин в ПА. Затем оперативник передал компенсационные средства родственникам Насера ​​для распределения, утверждает прокуратура.



В целом Насера ​​обвиняют в том, что он отправил 4 миллиона шекелей террористическим группировкам, заработав при этом десятки тысяч шекелей на взимании платы с “Исламского джихада” и рабочих из Газы за свои услуги.



Прокуратура требует, чтобы он оставался под стражей до окончания судебного разбирательства.