



Палестинцы выпустили две ракеты из Дженина

В понедельник, 26 июня, палестинцы выпустили две ракеты в сторону израильской территории из района Дженина, сообщает ЦАХАЛ. Они упали на территории Палестинской автономии. Это был первый случай ракетного обстрела Израиля с Западного берега за последние 18 лет.



Одна из ракет упала в пяти метрах от места запуска, а другая - в 80 метрах, сообщили в ЦАХАЛе. При осмотре обломков не было обнаружено взрывчатых веществ.



Это позволяет предположить, что ракеты были либо рекламным трюком, либо пробным запуском, который не был рассчитан на взрыв. Пока неизвестно, есть ли у тех, кто осуществил запуск, еще ракеты или взрывчатые вещества.



В целом, ракеты были признаны примитивными по конструкции, заявили в ЦАХАЛе.



Ракеты не представляли угрозы для израильских населенных пунктов в этом районе, заявили в ЦАХАЛе, хотя неясно, было ли это связано с недостаточной дальностью полета или с другими причинами.



Израильские силы безопасности прибыли на место происшествия и провели обыск в районе. Они пока не сообщили о каких-либо арестах.



Недавно произошел еще один инцидент, когда был изготовлен муляж ракеты, которая могла быть выпущена по Израилю или, по крайней мере, угрожать ему, сказали в ЦАХАЛе. Глава ШАБАКа Ронен Бар недавно предупредил, что палестинские террористы предпринимают новые попытки разместить ракеты на Западном берегу и запустить их в сторону Израиля.



Если террористические группы добьются успеха, это может стать новым фронтом для ракетной обороны Израиля, которая в настоящее время развернута для защиты от ракет из Ливана или Газы, но не из Иудеи и Самарии.



Палестинцы, со своей стороны, объявили о "качественном скачке в возможностях сопротивления". По их версии, "ракеты были выпущены в сторону военной базы" и "упали недалеко от точки соприкосновения".

