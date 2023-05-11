Палестинцы возмущены действиями ЦАХАЛа
Минувшей ночью бойцы ЦАХАЛа провели операцию в лагере беженцев Нур а-Шамс, недалеко от Тулькарм, и арестовали разыскиваемых террористов.
Бойцы ЦАХАЛа, ШАБАКа и МАГАВа арестовали 15 разыскиваемых по всей Иудее и Самарии. Среди прочего, силы работали в лагере беженцев Нур а-Шамс, к востоку от города Тулькарм и обнаружили самодельное оружие, оружие и военное снаряжение.
В ходе рейда произошла перестрелка. палестинцы бросали бутылки с зажигательной смесью и взрывные устройства, которые ответили огнем.
По словам палестинцев, силы безопасности "нанесли большой ущерб гражданскому имуществу во время штурма лагеря беженцев Нур а-Шамс". Палестинцы возмущены “разгромом” устроенным солдатом и перевернутыми автомобилями в лагере.