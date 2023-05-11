



Палестинцы возмущены действиями ЦАХАЛа



Минувшей ночью бойцы ЦАХАЛа провели операцию в лагере беженцев Нур а-Шамс, недалеко от Тулькарм, и арестовали разыскиваемых террористов.



Бойцы ЦАХАЛа, ШАБАКа и МАГАВа арестовали 15 разыскиваемых по всей Иудее и Самарии. Среди прочего, силы работали в лагере беженцев Нур а-Шамс, к востоку от города Тулькарм и обнаружили самодельное оружие, оружие и военное снаряжение.



الاحتلال يخلف دمار كبير بممتلكات المواطنين أثناء اقتحامه لوسط مخيم نور شمس شرق طولكرم pic.twitter.com/HkLNlX4vH7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 11, 2023

#فلسطين | جانب من الأضرار في مخيم نور شمس في طولكرم عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال، فجر اليوم. pic.twitter.com/n6UuXEWGH0 — غرب آسيا - عاجل (@WANbreaking) May 11, 2023

В ходе рейда произошла перестрелка. палестинцы бросали бутылки с зажигательной смесью и взрывные устройства, которые ответили огнем.По словам палестинцев, силы безопасности "нанесли большой ущерб гражданскому имуществу во время штурма лагеря беженцев Нур а-Шамс". Палестинцы возмущены “разгромом” устроенным солдатом и перевернутыми автомобилями в лагере.