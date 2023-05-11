Новости » Арабо-израильский конфликт
11.05.2023 12:34 Аркадий Бочаровский

Палестинцы возмущены действиями ЦАХАЛа


Минувшей ночью бойцы ЦАХАЛа провели операцию в лагере беженцев Нур а-Шамс, недалеко от Тулькарм, и арестовали разыскиваемых террористов.

Бойцы ЦАХАЛа, ШАБАКа и МАГАВа арестовали 15 разыскиваемых по всей Иудее и Самарии. Среди прочего, силы работали в лагере беженцев Нур а-Шамс, к востоку от города Тулькарм и обнаружили самодельное оружие, оружие и военное снаряжение.
 



В ходе рейда произошла перестрелка. палестинцы бросали бутылки с зажигательной смесью и взрывные устройства, которые ответили огнем.

По словам палестинцев, силы безопасности "нанесли большой ущерб гражданскому имуществу во время штурма лагеря беженцев Нур а-Шамс". Палестинцы возмущены “разгромом” устроенным солдатом и перевернутыми автомобилями в лагере.

 

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