



Палестинцы вновь устроили беспорядки на границе с Газой

Палестинцы устроили беспорядки возле забора безопасности в знак протеста против ограничений, которые министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир намерен ввести, сократив количество свиданий для террористов в тюрьмах до одного в два месяца.



Они жгли шины и бросали взрывчатку в израильских военных.



Вечером, 12 сентября, акции протеста также прошли в ряде городов в Газе, Иудее и Самарии.



Тем временем, заключенные по-прежнему намерены начать с 14 сентября голодовку в тюрьмах, несмотря на решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу заморозить рассмотрение предложенных Бен-Гвиром ограничений до окончания праздников.



Как сообщалось ранее, обсуждения ожидаются в октябре, а до тех пор никаких изменений в условиях содержания заключенных не будет.