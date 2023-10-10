



Палестинцы в шоке от полностью снесенных престижных кварталов Газы



Четвертый день идут бои в Газе - ВВС продолжают постоянно атаковать цели террористической организации ХАМАС в секторе.



Пресс-секретарь ЦАХАЛа, бригадный генерал Даниэль Хагари, сообщил сегодня (во вторник) во время своего выступления, что сегодня ночью были атакованы цели в районе Рималь - элитном районе Газы.



Со своей стороны, палестинские СМИ показывают масштабные разрушения, нанесенные элитному району Рималь, и заявили, что он превратился в "груду обломков и железа". По их словам, "этот район, известный как самый престижный в секторе Газа, был атакован израильскими военными самолетами, что привело к полному разрушению. Местные жители находятся в состоянии крайнего шока и ужаса, увидев то, что осталось от их домов. Те дома, которые не были полностью разрушены, а лишь повреждены, не пригодны для проживания". В социальных сетях были распространены видео, сделанные после ударов ВВС, на которых видны обширные разрушения, причиненные району.

