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Палестинцы устроили марш поддержки "Логова льва"
24.02.2023 10:13 Евгения Маркова

Палестинцы устроили марш поддержки "Логова льва"

Тысячи палестинцев, разгневанных последним смертоносным рейдом ЦАХАЛа в Шхеме, провели марши поддержки в Иудее, Самарии, Газе и Восточном Иерусалиме в ночь с четверга на пятницу, призывая к мести и вступая в столкновения с силами безопасности в некоторых местах.

Протестующие вышли на улицы в ответ на призыв террористической группировки "Логово льва" к демонстрациям, демонстрируя солидарность с террористической группировкой перед лицом согласованных усилий Израиля в последние месяцы по ее уничтожению.

Члены "Логова льва", ответвления Палестинского исламского джихада, сформированного в прошлом году, стали мишенью израильских сил во время утреннего рейда в среду в Шхеме.

Во время ожесточенных столкновений между вооруженными террористами в ходе рейда Операция вызвала ожесточенные бои между вооруженными боевиками и израильскими силами, в результате которых 11 палестинцев были убиты и более 100 получили ранения.


Марши прошли после полуночи в Шхеме, Хевроне, Рамале, Тулькарме и лагере беженцев Дхейше в Бейт Лехеме, а также в других местах.

В Восточном Иерусалиме сообщалось о демонстрациях возле лагеря беженцев Шуафат и контрольно-пропускного пункта Каландия, а также в районе а-Тур, где на видеозаписи были показаны столкновения полиции с протестующими.

Масштабные марши также прошли по всей Газе.

В Наблусе сотни молодых людей, собравшихся на улице, поклялись защищать мечеть Аль-Акса, и многие марши сопровождались песнопениями в поддержку террористической группировки "Логово льва" и призывами к мести.
 

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