



Палестинцы устроили марш поддержки "Логова льва"

Тысячи палестинцев, разгневанных последним смертоносным рейдом ЦАХАЛа в Шхеме, провели марши поддержки в Иудее, Самарии, Газе и Восточном Иерусалиме в ночь с четверга на пятницу, призывая к мести и вступая в столкновения с силами безопасности в некоторых местах.



Протестующие вышли на улицы в ответ на призыв террористической группировки "Логово льва" к демонстрациям, демонстрируя солидарность с террористической группировкой перед лицом согласованных усилий Израиля в последние месяцы по ее уничтожению.



Члены "Логова льва", ответвления Палестинского исламского джихада, сформированного в прошлом году, стали мишенью израильских сил во время утреннего рейда в среду в Шхеме.



Во время ожесточенных столкновений между вооруженными террористами в ходе рейда Операция вызвала ожесточенные бои между вооруженными боевиками и израильскими силами, в результате которых 11 палестинцев были убиты и более 100 получили ранения.

مواجهات بعد منتصف الليل في راس العامود بالقدس المحتلة pic.twitter.com/jC0QBC2EpZ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 23, 2023

مسيرة حاشدة في مخيم قلنديا شمالي القدس استجابة لنداء العرين pic.twitter.com/EYv0InRZtE — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 23, 2023

من #القدس و #جنين و #نابلس و #غزة ..



كل المدن والمخيمات بما فيها مخيمات الشتات تخرج عن بكرة ابيها نصرة للمقاومة، واستحابة لنداء #عرين_الأسود بالتكبير والتهليل ❤️✌️



🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/CnAwsYWTvH — يحيى بشير | Yahya Basheer (@Yahya_M_Basheer) February 23, 2023

Марши прошли после полуночи в Шхеме, Хевроне, Рамале, Тулькарме и лагере беженцев Дхейше в Бейт Лехеме, а также в других местах.В Восточном Иерусалиме сообщалось о демонстрациях возле лагеря беженцев Шуафат и контрольно-пропускного пункта Каландия, а также в районе а-Тур, где на видеозаписи были показаны столкновения полиции с протестующими.Масштабные марши также прошли по всей Газе.В Наблусе сотни молодых людей, собравшихся на улице, поклялись защищать мечеть Аль-Акса, и многие марши сопровождались песнопениями в поддержку террористической группировки "Логово льва" и призывами к мести.