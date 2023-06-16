



Палестинцы устроили беспорядки в Иудее и Самарии

Днем, 16 июня, в ряде поселений в Иудее и Самарии палестинцы устроили беспорядки, напав на израильских военных.



По словам представителя ЦАХАЛа, в деревне Кфар-Ябед застрял военный джип в результате технической неисправности.



На месте происшествия палестинцы начали бросать в военных камни и самодельные взрывные устройства. В ответ были применены средства для разгона демонстраций.



Палестинские источники утверждают, что в результате столкновений пострадал журналист. Его доставили в больницу. По данным ЦАХАЛа, пострадавших среди израильских сил нет.



В то же время, беспорядки также произошли в Кфар-Кадум и в районе Шхема.





