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беспорядки в иудее и самарии | Фото: скриншот
16.06.2023 17:42 Алина Груднева

Палестинцы устроили беспорядки в Иудее и Самарии

Днем, 16 июня, в ряде поселений в Иудее и Самарии палестинцы устроили беспорядки, напав на израильских военных.

По словам представителя ЦАХАЛа, в деревне Кфар-Ябед застрял военный джип в результате технической неисправности.

На месте происшествия палестинцы начали бросать в военных камни и самодельные взрывные устройства. В ответ были применены средства для разгона демонстраций.

Палестинские источники утверждают, что в результате столкновений пострадал журналист. Его доставили в больницу. По данным ЦАХАЛа, пострадавших среди израильских сил нет.

В то же время, беспорядки также произошли в Кфар-Кадум и в районе Шхема.


 

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