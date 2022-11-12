



Палестинцы угрожают "взрывом" в тюрьмах Израиля

Палестинцы предупредили, что любая попытка ухудшить условия содержания заключенных в израильских тюрьмах приведет ко "взрыву".



Предупреждение было передано Израилю за последние несколько дней в ответ на сообщения о том, что Итамар Бен-Гвир, который может получить пост министра внутренней безопасности, рассматривает ряд мер, которые лишат палестинских заключенных привилегий. Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Если Бен-Гвир как министр общественной безопасности попытается причинить вред заключенным, это приведет ко взрыву. Взрыв будет не только внутри тюрем, но и на всех палестинских территориях, включая Газу", - заявил представитель ПА.



