



Палестинцы сообщают о троих убитых поселенцами В ПА

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает о трех палестинцах, убитых израильскими поселенцами в деревне Кусра недалеко от Шхема.



На видео, опубликованном палестинскими СМИ, видно несколько поселенцев в масках, некоторые из них вооружены, когда в этом районе раздается стрельба.