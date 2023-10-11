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Палестинцы сообщают о троих убитых поселенцами В ПА
11.10.2023 17:13 Наталья Богинская

Палестинцы сообщают о троих убитых поселенцами В ПА

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает о трех палестинцах, убитых израильскими поселенцами в деревне Кусра недалеко от Шхема.

На видео, опубликованном палестинскими СМИ, видно несколько поселенцев в масках, некоторые из них вооружены, когда в этом районе раздается стрельба.

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