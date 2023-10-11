Палестинцы сообщают о троих убитых поселенцами В ПА
Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает о трех палестинцах, убитых израильскими поселенцами в деревне Кусра недалеко от Шхема.
На видео, опубликованном палестинскими СМИ, видно несколько поселенцев в масках, некоторые из них вооружены, когда в этом районе раздается стрельба.
مستوطنون يهاجمون بالرصاص أطراف بلدة قصرة جنوب نابلس، وإصابة عدد من الشبان بجراح خطيرة. pic.twitter.com/rB8Gt8xC75— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 11, 2023