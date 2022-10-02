Новости » Арабо-израильский конфликт
02.10.2022 20:39 Алина Груднева

Палестинцы проникли в больницу в Восточном Иерусалиме и пытались сжечь автобус

Полиция задержала двух палестинцев по подозрению в том, что в прошлом месяце они бросали бутылки с зажигательной смесью в выезжающие автобусы из больницы в Восточном Иерусалиме.

 
Они переоделись пациентами, чтобы получить доступ к медицинскому центру.
 
Двое подозреваемых — 17-летний и 19-летний парни из района А-Тур. 7 сентября они проникли в больницу Макассед на инвалидных колясках и бросили коктейли Молотова и газовые баллоны в транспортные средства. Никто не пострадал. 
 
По окончании расследования прокуратура потребовала, чтобы двое подозреваемых оставались под стражей до четверга.
 
В ближайшие дни им должны быть предъявлены обвинения. Расследование продолжается.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы