



Палестинцы проникли в больницу в Восточном Иерусалиме и пытались сжечь автобус

Полиция задержала двух палестинцев по подозрению в том, что в прошлом месяце они бросали бутылки с зажигательной смесью в выезжающие автобусы из больницы в Восточном Иерусалиме.

Они переоделись пациентами, чтобы получить доступ к медицинскому центру.

Двое подозреваемых — 17-летний и 19-летний парни из района А-Тур. 7 сентября они проникли в больницу Макассед на инвалидных колясках и бросили коктейли Молотова и газовые баллоны в транспортные средства. Никто не пострадал.

По окончании расследования прокуратура потребовала, чтобы двое подозреваемых оставались под стражей до четверга.

כתבי אישום יוגשו נגד שני תושבי א-טור שהתחזו לחולים כדי להיכנס לביה"ח מוקאדס במזרח ירושלים, והשליכו מתוכו בקבוקי תבערה ובלוני גז לעבר אוטובוסים חולפים @VeredPelman (צילום: דוברות משטרה) pic.twitter.com/RbW6A44WSD — כאן חדשות (@kann_news) October 2, 2022

В ближайшие дни им должны быть предъявлены обвинения. Расследование продолжается.