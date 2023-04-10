



Палестинцы принесли взрывчатку в Аль-Аксу на прошлой неделе - Коби Шабтай

Палестинцы, забаррикадировавшиеся в мечети Аль-Акса на прошлой неделе, принесли в мечеть взрывчатку, заявил в воскресенье вечером начальник израильской полиции Коби Шабтай.



ШАБАК расследует инцидент, а источники сообщили Ynet, что расследование является “сложным и комплексным”.



Шабтай заявил, что в минувший вторник в мечети забаррикадировались более 400 человек, которые занесли в здание фейерверки, взрывчатку и камни.

Затем полиция вошла в Аль-Аксу, используя светошумовые гранаты и пытаясь убрать людей, забаррикадировавшихся внутри. Палестинцы в мечети запускали фейерверки и бросали камни в израильские силы. Сообщается, что в ходе столкновений десятки палестинцев были ранены или арестованы.



На кадрах с места происшествия, опубликованных палестинскими СМИ, видно, как полицейские бьют находящихся в здании палестинцев стульями и дубинками и арестовывают многих из них.



Шабтай говорит, что полиция расследует поведение офицеров в рейде на Аль-Аксу.



На вопрос КАН о поведении полиции во время столкновений в Аль-Аксе в минувший вторник Шабтай подчеркнул, что офицеры были вынуждены применить “силу несколько большей степени” из-за полной баррикады дверей мечети и фейерверков, которыми стреляли в них бунтовщики.



Шабтай заявил, что многие высокопоставленные чиновники в полиции ”не помнят такого тихого Рамадана в первые две недели [как этот] ”, ссылаясь на беспрепятственную торговлю на рынке у Дамасских ворот.



Начальник полиции сослался на тот факт, что ситуация на Храмовой горе в субботу вечером и в воскресенье была спокойной , добавив, что он считает, что рейд на прошлой неделе удержал группу, забаррикадировавшуюся в мечети в субботу вечером, от совершения насилия.



Шабтай добавил, что он не рассматривал возможность отмены посещения евреями Храмовой горы в воскресенье утром, заявив, что существует консенсус в отношении разрешения посещения.



