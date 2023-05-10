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Взрывы в Газе: убит террорист, еще один тяжело ранен
10.05.2023 12:17 Алина Груднева

Взрывы в Газе: убит террорист, еще один тяжело ранен

Днем, 10 мая, палестинцы сообщили о нападении ЦАХАЛа на позиции "Исламского джихада" к востоку от Хан-Юниса.

Согласно сообщениям арабских СМИ, раздались как минимум четыре взрыва.

По предварительным данным, в результате атаки ЦАХАЛа в Аль-Карара был один убитый, и еще один получил ранения.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о том, что нанесла удар в Газе, атаковав боевиков террористической организации "Исламский джихад", которые находились на ракетной позиции.

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