Палестинцы опасаются эскалации в связи с возвращением Нетаниягу
Перспектива возвращения Биньямина Нетаниягу к власти беспокоит палестинцев, которые опасаются эскалации конфликта с Израилем.
Об этом сообщает Reuters.
"Несомненно, результат такой коалиции усилит враждебное отношение к палестинскому народу и сделает оккупационные меры более жесткими", - заявил член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Бассам Сальхе.
В ХАМАСе заявили, что результаты означают усиление потенциального насилия.
"Очевидно, что израильтяне склоняются к большему экстремизму, что также означает усиление агрессии против нашего народа. Правительства во главе с Нетаниягу, которые развязали несколько войн против нашего палестинского народа, и присутствие самых экстремистских фигур в коалиции означают, что мы столкнемся с большим количеством сионистского терроризма", - заявил в комментарии для Reuters представитель группировки Хазем Касем.
Пресс-секретарь председателя ПА Махмуда Аббаса отказался комментировать предварительные результаты выборов, заявив, что они будут ждать окончательных результатов.
Рехам Оуда, палестинский политический аналитик в Газе, сказала, что ПА и мирный процесс могут стать главными проигравшими в результате выборов в Израиле.
"При Нетаниягу лозунгом будет: никакого мира, никакого решения о создании двух государств, больше урегулирования, и основное внимание будет уделено Ирану", - заявила она.