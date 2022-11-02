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Палестинцы опасаются эскалации в связи с возвращением Нетаниягу
02.11.2022 15:01 Ольга Белозерова

Палестинцы опасаются эскалации в связи с возвращением Нетаниягу

Перспектива возвращения Биньямина Нетаниягу к власти беспокоит палестинцев, которые опасаются эскалации конфликта с Израилем.

Об этом сообщает Reuters.

"Несомненно, результат такой коалиции усилит враждебное отношение к палестинскому народу и сделает оккупационные меры более жесткими", - заявил член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Бассам Сальхе.

В ХАМАСе заявили, что результаты означают усиление потенциального насилия.

"Очевидно, что израильтяне склоняются к большему экстремизму, что также означает усиление агрессии против нашего народа. Правительства во главе с Нетаниягу, которые развязали несколько войн против нашего палестинского народа, и присутствие самых экстремистских фигур в коалиции означают, что мы столкнемся с большим количеством сионистского терроризма", - заявил в комментарии для Reuters представитель группировки Хазем Касем.

Пресс-секретарь председателя ПА Махмуда Аббаса отказался комментировать предварительные результаты выборов, заявив, что они будут ждать окончательных результатов.

Рехам Оуда, палестинский политический аналитик в Газе, сказала, что ПА и мирный процесс могут стать главными проигравшими в результате выборов в Израиле.

"При Нетаниягу лозунгом будет: никакого мира, никакого решения о создании двух государств, больше урегулирования, и основное внимание будет уделено Ирану", - заявила она. 

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