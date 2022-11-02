



Палестинцы опасаются эскалации в связи с возвращением Нетаниягу

Перспектива возвращения Биньямина Нетаниягу к власти беспокоит палестинцев, которые опасаются эскалации конфликта с Израилем.



Об этом сообщает Reuters.



"Несомненно, результат такой коалиции усилит враждебное отношение к палестинскому народу и сделает оккупационные меры более жесткими", - заявил член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Бассам Сальхе.



В ХАМАСе заявили, что результаты означают усиление потенциального насилия.



"Очевидно, что израильтяне склоняются к большему экстремизму, что также означает усиление агрессии против нашего народа. Правительства во главе с Нетаниягу, которые развязали несколько войн против нашего палестинского народа, и присутствие самых экстремистских фигур в коалиции означают, что мы столкнемся с большим количеством сионистского терроризма", - заявил в комментарии для Reuters представитель группировки Хазем Касем.



Пресс-секретарь председателя ПА Махмуда Аббаса отказался комментировать предварительные результаты выборов, заявив, что они будут ждать окончательных результатов.



Рехам Оуда, палестинский политический аналитик в Газе, сказала, что ПА и мирный процесс могут стать главными проигравшими в результате выборов в Израиле.



"При Нетаниягу лозунгом будет: никакого мира, никакого решения о создании двух государств, больше урегулирования, и основное внимание будет уделено Ирану", - заявила она.