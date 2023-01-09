



Палестинцы обвинили Израиль в "отравлении" отца террориста

Семья террориста, убившего в апреле трех израильтян на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, обвинила Израиль в "отравлении" его отца.



По данным палестинских СМИ, состояние его здоровья ухудшилось в воскресенье.



Источники, приближенные к семье, сообщили, что Фатхи Хазем был переведен в больницу в Рамалле. По их словам, отец террориста страдает от опухоли и заражения крови.



Семья обвинила Израиль в заражении Хазема "неизвестным вирусом". По словам брата Фатхи Амина Хазема, врачи не смогли определить, из-за чего резко ухудшилось состояние его здоровья. В свою очередь, "Аль-Маядин" также обвиняет Израиль в том, что тот якобы "вызвал отравление" Хазема.



"Прилагаются энергичные усилия, чтобы перевести его в Иорданию", — сказал SAFA брат Хазема.