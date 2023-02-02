



Палестинцы обстреляли военный пост возле Дженина

ЦАХАЛ заявил, что рано утром в четверг палестинские боевики открыли огонь по военному посту недалеко от Дженина, когда войска провели масштабные рейды в ПА, в ходе которых были арестованы 17 разыскиваемых палестинцев. В блокпост попала как минимум одна пуля, но никто не пострадал. Отдельно, когда войска проводили аресты в Шхеме, была слышна стрельба, и десятки людей бросали камни в военных.



В последние месяцы ПА потеряла контроль над растущими территориями в Дженине и Шхеме. В результате Израиль был вынужден направить свои войска в те районы, которые должны находиться под полным контролем ПА, для проведения арестов подозреваемых.



Также в предрассветные часы четверга ЦАХАЛ заявил, что войска открыли огонь по палестинцам, бросавшим в них камни в Калькилии, сообщив, что один подозреваемый был ранен.



Войска, действующие в городе Хеврон, остановили подозрительную машину, в которой был обнаружен пистолет. Четверо мужчин, находившихся в машине, задержаны.



17 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в террористической деятельности, были доставлены на допрос в службу безопасности Шин Бет.

Во время ночных инцидентов не пострадал ни один солдат ЦАХАЛа.