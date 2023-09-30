



Палестинцы "обещают" прекратить хаос на границе

Палестинцы "пообещали" прекратить насильственные беспорядки на границе, заручившись обещаниями от Катара и Египта.



По данным арабских СМИ, они получили заверения от "посредников" в том, что Израиль "прекратит насилие в отношении заключенных и Аль-Аксы".



Тем временем, источники сообщают, что Катар пообещал ХАМАСу выплачивать зарплаты госслужащим в Газе.



В последние несколько недель палестинцы неоднократно устраивали беспорядки на границе с Газой. Они жгли шины, бросали в израильских военных камни и взрывчатку, а также пытались повредить забор безопасности. Более того, возобновилась практика запуска зажигательных шаров.