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Палестинцы "обещают" прекратить хаос на границе
30.09.2023 08:03 Алина Груднева

Палестинцы "обещают" прекратить хаос на границе

Палестинцы "пообещали" прекратить насильственные беспорядки на границе, заручившись обещаниями от Катара и Египта.

По данным арабских СМИ, они получили заверения от "посредников" в том, что Израиль "прекратит насилие в отношении заключенных и Аль-Аксы".

Тем временем, источники сообщают, что Катар пообещал ХАМАСу выплачивать зарплаты госслужащим в Газе.

В последние несколько недель палестинцы неоднократно устраивали беспорядки на границе с Газой. Они жгли шины, бросали в израильских военных камни и взрывчатку, а также пытались повредить забор безопасности. Более того, возобновилась практика запуска зажигательных шаров.

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