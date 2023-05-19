



Палестинцы напали на израильских фермеров в Самарии

Днем, 19 мая, около 70 палестинцев напали на израильских фермеров возле поселения в Самарии.



В результате нападения одному поселенцу понадобилась медицинская помощь.



Ее оказали пострадавшему после прибытия бойцов ЦАХАЛа на место происшествия.



"Немыслимо, чтобы фермеры не могли свободно передвигаться по территории нашей страны. Это серьезный случай попытки линчевания, закончившийся чудом", - сказал глава регионального совета Самарии Йоси Даган.



Он выразил надежду на то, что силы безопасности найдут нападавших и привлекут их к ответственности.

