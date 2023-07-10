Палестинцы: из Дженина выпущена ракета
Палестинцы опубликовали видео, на котором изображены ракеты, предположительно выпущенные в районе Дженина.
По утверждению палестинцев, эти ракеты были запущены в направлении поселения Шакед в Самарии. ЦАХАЛ проверяет эту информацию.
Бригады Айяш, связанные с террористической организацией ХАМАС, утверждает, что ее боевики запустили сегодня две ракеты типа "Касам-1" по поселению Шакед.
По словам представителей батальона "Айяш", задокументировать момент запуска не удалось "из соображений безопасности".