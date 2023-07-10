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Новости » Арабо-израильский конфликт
Палестинцы: из Дженина выпущена ракета
10.07.2023 17:22 Аркадий Бочаровский

Палестинцы: из Дженина выпущена ракета


Палестинцы опубликовали видео, на котором изображены ракеты, предположительно выпущенные в районе Дженина. 

По утверждению палестинцев, эти ракеты были запущены в направлении поселения Шакед в Самарии. ЦАХАЛ проверяет эту информацию.
 



Бригады Айяш, связанные  с террористической организацией ХАМАС, утверждает, что ее боевики запустили сегодня две ракеты типа "Касам-1" по поселению Шакед.

По словам представителей батальона "Айяш", задокументировать момент запуска не удалось  "из соображений  безопасности".

 

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