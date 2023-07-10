



Палестинцы: из Дженина выпущена ракета



Палестинцы опубликовали видео, на котором изображены ракеты, предположительно выпущенные в районе Дженина.



По утверждению палестинцев, эти ракеты были запущены в направлении поселения Шакед в Самарии. ЦАХАЛ проверяет эту информацию.



بعد دقائق من تبني كتيبة العياش إطلاق صاروخ "قسام 1".. الإعلام العبري: إطلاق صاروخ من جنين على مستوطنة شاكيد pic.twitter.com/fpQLmqjvsm — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 10, 2023

Бригады Айяш, связанные с террористической организацией ХАМАС, утверждает, что ее боевики запустили сегодня две ракеты типа "Касам-1" по поселению Шакед.По словам представителей батальона "Айяш", задокументировать момент запуска не удалось "из соображений безопасности".