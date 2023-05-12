



Палестинцы: ЦАХАЛ продолжает бомбить дома

Палестинские источники подтверждают, что Армия обороны Израиля продолжает атаки в северной части Газы в рамках операции "Щит и стрела".



Согласно сообщениям, ЦАХАЛ провел процедуру "стук по крыше", чтобы предупредить мирных жителей о предстоящей бомбардировке домов.



В свою очередь, ранее военные сообщили о том, что продолжают атаки целей "Исламского джихада" по всей Газе.