Палестинцы: ЦАХАЛ продолжает бомбить дома
Палестинские источники подтверждают, что Армия обороны Израиля продолжает атаки в северной части Газы в рамках операции "Щит и стрела".
Согласно сообщениям, ЦАХАЛ провел процедуру "стук по крыше", чтобы предупредить мирных жителей о предстоящей бомбардировке домов.
В свою очередь, ранее военные сообщили о том, что продолжают атаки целей "Исламского джихада" по всей Газе.
تغطية صحفية: "قصف منزل عائلة الحشاش في رفح جنوب قطاع غزة". pic.twitter.com/50q2F8vxz4— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 12, 2023