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Палестинцы: ЦАХАЛ продолжает бомбить дома
12.05.2023 15:07 Алина Груднева

Палестинцы: ЦАХАЛ продолжает бомбить дома

Палестинские источники подтверждают, что Армия обороны Израиля продолжает атаки в северной части Газы в рамках операции "Щит и стрела".

Согласно сообщениям, ЦАХАЛ провел процедуру "стук по крыше", чтобы предупредить мирных жителей о предстоящей бомбардировке домов.

В свою очередь, ранее военные сообщили о том, что продолжают атаки целей "Исламского джихада" по всей Газе.

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