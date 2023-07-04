



ПА приостанавливает координацию с Израилем после рейда в Дженине

Палестинская администрация решила приостановить все формы контактов и координации действий в области безопасности с Израилем после того, как израильская армия совершила рейд в Дженине в ПА.



“Палестинское руководство приняло решение прекратить все контакты и встречи с израильской стороной и продолжить прекращение координации в области безопасности в ответ на израильскую агрессию против Дженина”, – заявил официальный представитель главы Палестины Набиль Абу Рудейне, добавив, что “все недавние договоренности и обязательства с Израилем, достигнутые на встречах в Акабе и Шарм-эль-Шейхе, больше не существуют”.



“То, что израильское оккупационное правительство делает в городе Дженин и его лагере, является новым военным преступлением против нашего беззащитного народа”, – говорится в заявлении Абу Рудейне.



“Палестинский народ не сдастся и не поднимет белый флаг, но будет твердо стоять на своей земле перед лицом этой жестокой агрессии до тех пор, пока оккупация не будет побеждена и не будет достигнута свобода”, – добавил он.



По данным министерства здравоохранения ПА, по меньшей мере девять палестинцев были убиты и 50 ранены в результате рейда израильской армии.



Абу Рудейне сказал, что “преступления, совершенные Израилем и поселенцами, не принесут им безопасности и стабильности, если их не почувствует и наш палестинский народ”. Он также призвал международное сообщество “нарушить свое позорное молчание и предпринять серьезные действия, чтобы заставить Израиль прекратить свою агрессию против нашего палестинского народа и привлечь его к ответственности за все эти преступления”.