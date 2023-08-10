



ПА в ярости: подозреваемого по делу инцидента в Бурка отпущен под домашний арест

Бюро иностранных дел Палестинской автономии в среду подвергло резкой критике решение израильского суда об освобождении под домашний арест Элишу Йереда , который подозревается в причастности к инциденту со стрельбой , приведшей к гибели жителя деревни Бурка недалеко от Шхема.



В заявлении говорится, что “это решение поощряет экстремистских террористов-поселенцев к совершению преступлений и дополнительных нападений на палестинские города и их жителей и дает террористическим организациям еврейских поселенцев большее чувство защиты и неприкосновенности”.



В ПА также отметили, что это решение указывает на то, что “правовая система и суды в Израиле являются неотъемлемой частью оккупационного механизма и действуют только в соответствии с интересами колониализма и поселений”.



На этом основании бюро иностранных дел ПА призвало международное сообщество и международные суды “не принимать во внимание расследования и оккупационные суды” и немедленно начать собственное расследование в отношении “преступлений еврейских террористических элементов, действующих на Западном берегу”.



