



ПА в ярости: Израиль урезает наши налоги

Глава кабинета ПА Мохаммад Штайе во вторник встретился с послами и консулами различных стран в преддверии встреч стран-доноров в Брюсселе в следующем месяце.



На встрече он заявил, что “отсутствие политического горизонта и сложная экономическая ситуация, с которой мы сталкиваемся, являются результатом продолжения односторонних израильских мер, за которыми следуют ежедневные вторжения в палестинские районы, аресты и убийства, расширение поселений и несправедливые и незаконные отчисления наших денег”.



“Израиль дал много обещаний во время предыдущих встреч и не выполнил ни одно из них. Мы хотим серьезного давления на Израиль на следующей встрече, чтобы он выполнил эти обещания, прекратив все отчисления из наших фондов”, – добавил Штайе.



Глава кабинета ПА еще раз призвал международное сообщество оказать давление на Израиль для проведения выборов на всех территориях Палестинской автономии, включая Иерусалим, в соответствии с подписанными соглашениями и предыдущим урегулированием этого вопроса.



Правительство Израиля урезает налоговые поступления администрации ПА из-за ежемесячной финансовой помощи, которую она оказывает семьям террористов. Должностные лица ПА остались несогласными и ясно дали понять, что ПА никогда не перестанет платить зарплату террористам.