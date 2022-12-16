



ПА требует провести палестинские выборы в Иерусалиме

Глава кабинета Палестинской автономии Мохаммед Штайе в четверг призвал Европейский союз установить красную черту для нового израильского правительства, которое он назвал "экстремистским".



На встрече с послами и консулами стран Европейского союза Штайе подчеркнул необходимость предпринять серьезные шаги для противодействия политике нового израильского правительства, которое, по его словам, "угрожает существованию палестинского народа".



"Это не просто замена премьер-министра в Израиле, а полное политическое изменение, ведущее к экстремизму и еще большему насилию", — сказал Штайе.



Штайе призвал страны Европейского союза оказать давление на Израиль, чтобы он соблюдал свои обязательства в соответствии с письменными соглашениями, правами человека и международным правом.



В этом контексте он попросил, чтобы ЕС оказал давление на Израиль, чтобы тот разрешил проведение выборов в палестинский парламент также на "территории Иерусалима, которая была оккупирована в 1967 году" и над которой применялся суверенитет Израиля.



Выборы в ПА были назначены на прошлый год, но Аббас официально объявил, что они будут отложены. Хотя он сослался на отказ Израиля разрешить арабам, проживающим в восточном Иерусалиме, голосовать как на причину отсрочки, многие считают, что настоящей причиной является опасение Аббаса, что он проиграет выборы ХАМАСу.